L’operativo di Emirates ad agosto è tornato al 100% per l’Italia. Lo annuncia la compagnia aerea, segnalando un andamento positivo per le prenotazioni dell’autunno/inverno.

“Se durante i mesi estivi molti viaggiatori hanno atteso l’avvicinarsi della partenza prima di acquistare il biglietto - riporta la compagnia in una nota -, le prenotazioni per la stagione autunno/inverno mostrano invece un’evoluzione positiva sia nei volumi sia nel ritorno a una pianificazione anticipata, trainata dalla crescita della domanda per le cabine premium e verso le destinazioni di Africa, Asia Occidentale e Oceano Indiano”.

Tra luglio e agosto, i voli Emirates da e per l’Italia hanno registrato un coefficiente di riempimento medio del 70%. Per quanto riguarda le destinazioni, Asia Occidentale e Oceano Indiano guidano la domanda leisure con un incremento del 20,8%, mentre l’Africa registra una crescita del 4,2%.

Ottime notizie dai collegamenti verso gli States: la rotta diretta Milano–New York segna infatti un aumento del 7,6% dei passeggeri per la stagione autunno/inverno.

Il network della Penisola

Per quanto riguarda i voli dall’Italia, come accennato, Emirates ha ripristinato tutte le rotte precedenti al conflitto in Medio Oriente: la piena operatività è stata raggiunta con la reintroduzione del volo tra Malpensa e Dubai.

“Guardiamo al futuro con ottimismo e i dati sulle prenotazioni lo dimostrano - commenta Marco D’ilario, manager per l’Italia di Emirates -: per i prossimi mesi cresce il numero di passeggeri che acquistano il biglietto con largo anticipo, una maggiore propensione a guardare avanti che riflette anche la consapevolezza di poter contare su un network solido, capace di garantire continuità e assistenza in un contesto che continua a evolvere”.