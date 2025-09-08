Emirates porta la premium economy su tutti gli A380 impiegati nei voli su New York e a beneficiarne saranno anche i passeggeri italiani in partenza da Milano Malpensa. Saranno così 4 le classi di servizio disponibili sulle tre rotazioni previste con il maxi jumbo.

“Queste aggiunte espanderanno la rete di destinazioni di Emirates che offrono Premium Economy sulla sua flotta di A380, B777 e A350 fino a 68 punti globali entro marzo 2026 – si legge in una nota del vettore -, sottolineando l'impegno della compagnia aerea a investire nella migliore esperienza per i clienti in volo e ad aggiungere più opzioni di cabine premium, coerenza e scelta tra le varie aree geografiche”.

Per quanto riguarda il mercato italiano la new entry porterà a due le frequenze tra Milano e Dubai dove sarà disponibile la classe premium economy.