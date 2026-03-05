Emirates programma oltre 100 voli da Dubai tra il 5 e il 6 marzo

Con la parziale ripresa delle attività dell’aeroporto di Dubai, Emirates ha annunciato l’avvio di una programmazione ridotta, con oltre 100 voli tra il 5 e il 6 marzo.

Come riporta preferente.com, la compagnia ha confermato che volerà con operativo ridotto fino a nuove disposizioni. E ha aggiunto: “Emirates continuerà a ripristinare gradualmente il suo programma di voli, in base alla disponibilità dello spazio aereo e al rispetto di tutti i requisiti operativi”.

Ovviamente la raccomandazione della compagnia è di monitorare costantemente i canali informativi del vettore, compresi quelli social, dove saranno pubblicati eventuali aggiornamenti.

I voli programmati trasporteranno sia passeggeri sia merci essenziali: il carico include beni deperibili e forniture farmaceutiche, considerate prioritarie nella situazione attuale.