Emirates raddoppia le frequenze dell’A380 su Roma. La compagnia, infatti, intensificherà le sue operazioni in Italia utilizzando l’A380 su entrambe le frequenze giornaliere della rotta Roma - Dubai, in modo da aumentare la sua capacità del 18%.

La scelta è legata alla forte domanda di traffico leisure verso Roma. Il Belpaese, infatti, attira in particolare turisti da Australia, Giappone, Corea del Sud e Malesia. Negli ultimi 6 mesi, il traffico di passeggeri provenienti dall’Australia è aumentato del 76%, quello dalla Corea ha segnato un incremento dell’85% e, infine, quello del Giappone ha registrato un aumento del 158%.

A partire dal 1° maggio 2024, quindi, l’A380 prenderà il posto dell’attuale Boeing 777: il servizio EK95/EK96 metterà a disposizione 14 posti in First class, 76 posti in Business class e 427 posti in Economy class per un totale di circa 2.200 posti aggiuntivi a settimana da e verso Roma. In totale, Emirates offrirà 14.476 posti settimanali su entrambe le direttrici Dubai-Roma.

“Analizzando i soli flussi in entrata provenienti da Australia, Giappone, Corea del Sud e Malesia negli ultimi 6 mesi, emerge che Emirates ha trasportato verso Roma 17mila passeggeri in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente – spiega Flavio Ghiringhelli, country manager di Emirates in Italia -. Si tratta di un aumento importante che ci ha spinti a rafforzare la presenza di Emirates all’aeroporto di Fiumicino con un secondo volo operato dall’A380. La crescente domanda di posti da parte dei nostri clienti che viaggiano verso Dubai e verso le destinazioni servite dal nostro network globale favorisce le relazioni commerciali tra l’Italia e i Paesi di destinazione, ci permette di offrire un servizio ancora migliore e di consolidare il ruolo strategico di questo gateway all'interno del nostro network e noi non possiamo che esserne entusiasti”.