Emirates rispristina il volo Dubai-Lagos

Dal 1 ottobre ripartono i collegamenti di Emirates verso la Nigeria, con un servizio giornaliero tra Lagos e Dubai. Il servizio sarà operato con un Boeing 777-300ER. Il volo partirà da Dubai alle 9,45, con arrivo a Lagos alle 15,20; si ripartirà da Lagos alle 17,30 e si arriverà a Dubai alle 5,10 del giorno successivo.

Adnan Kazim, deputy president e chief commercial officer di Emirates, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di riprendere i nostri servizi per la Nigeria. Il servizio Lagos-Dubai è apprezzato dai clienti nigeriani e speriamo di ricollegare chi viaggia per piacere e per affari a Dubai e al nostro intero network di oltre 140 destinazioni. Ringraziamo il governo nigeriano per la sua collaborazione e il suo sostegno nel ristabilire questa rotta”.

Con la ripresa delle operazioni verso la Nigeria, Emirates raggiunge oggi 19 gateway in Africa con 157 voli settimanali da Dubai, cui si aggiungono altri 130 punti regionali nel continente africano grazie alle partnership in codeshare e d’interlinea con South African Airways, Airlink, Royal Air Maroc, Tunis Air, tra gli altri.

In quanto importante hub economico in Africa, la Nigeria e gli Emirati Arabi Uniti hanno costruito nel corso degli anni forti relazioni commerciali bilaterali, con Lagos come centro commerciale della nazione.

Il Boeing 777-300ER di Emirates in servizio a Lagos opererà con otto suite di First Class, 42 posti in Business Class e 304 posti in Economy Class.