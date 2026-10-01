Emirates, stop al codeshare con flydubai dopo l’incidente

Emirates ha annunciato di aver sospeso l’accordo di codeshare con flydubai per i voli tra Dubai e Tel Aviv. La decisione, come riporta preferente.com è stata presa dopo l’incidente di mercoledì 30 settembre.

“Emirates annuncia la sospensione dei voli in codeshare con Flydubai da e per Tel Aviv - è la stringata comunicazione arrivata dalla compagnia - con effetto immediato e fino a nuova comunicazione. Questo è l’ultimo aggiornamento relativo ai viaggi tra Dubai e Israele”.

Ieri, inoltre, il ministro dei trasporti israeliano Miri Regev ha chiesto la sospensione di tutti i voli flydubai verso Israele.