Emirates: torna il volo Dubai-Damasco dopo 13 anni di stop

Emirates torna a Damasco dopo 13 anni di stop ai voli. Lo ha annunciato la compagnia, che porta così a 143 in totale le destinazioni del network in questo 2025, che ha visto l’ingresso nella programmazione anche dei voli da Dubai verso Da Nang, Shenzen, Hangzhou e Siem Reap. Sempre su Damasco, nel weekend sono anche ripresi i voli operati da flydubai.

Il vettore reintroducerà i voli da Dubai a Damasco il 16 luglio. Inizialmente opereranno tre volte a settimana a bordo del Boeing 777-200LR, aumentando gradualmente a voli giornalieri il 26 ottobre con l’avvio dell’orario invernale. Con 302 posti, 38 in classe business e 264 in classe economica, il vecchio bimotore Boeing è l'equipaggiamento a capacità più bassa di Emirates, almeno fino a quando non entrerà in funzione la seconda configurazione dell'Airbus A350-900 della compagnia.