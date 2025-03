Enac: “Con l’abbattimento dei costi di rilascio dei tesserini aeroportuali risparmiati 834 milioni di euro”

“In poco più di un mese, il beneficio economico per gli operatori aeroportuali è stato di circa

834 mila euro”. Così il presidente dell’Enac, Pierluigi Di Palma, presentando un’informativa nella seduta del Consiglio di Amministrazione dell’Ente lo scorso 24 marzo, ha quantificato il risparmio derivato dall’abbattimento dei costi per il rilascio dei tesserini aeroportuali, disposto dall’Ente all’inizio dell’anno.

Dal 20 febbraio è scattata, infatti, la gratuità dell’emissione dei pass di ingresso degli operatori degli scali ed è stato fissato a 2 euro l’importo dovuto all’Ente Nazionale di Aviazione Civile.

“Da una prima verifica sulle istanze di rilascio dei tesserini aeroportuali gestite dall’Enac dalla data di attivazione del servizio sino ad oggi, risultano 19.040 richieste di tesserini - ha spiegato Di Palma -. In poco più di un mese, il beneficio economico per gli operatori aeroportuali è stato di circa 834 mila euro, alla luce del fatto che ora non sono più chiamati a corrispondere importi anche significativi - una media 50 euro a tesserino pagata finora - per l’emissione del tesserino di ingresso aeroportuale”.