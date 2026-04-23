Enac: il consiglio di stato rigetta la procedura di gestione dei reclami dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti

L’Enac ha annunciato la decisione del Consiglio di Stato di rigettare gli appelli dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (Art), confermando le precedenti sentenze del Tar Piemonte, avverso una procedura stabilita da Art per la gestione dei reclami dei passeggeri nel trasporto aereo.

“Il Consiglio di Stato - si legge in una nota dell’Ente nazionale dell’Aviazione civile - ha rilevato che l’Art ha ecceduto i limiti delle proprie attribuzioni, intervenendo in un ambito già disciplinato dalla normativa dell’Unione europea e dall’Enac, riconosciuto quale organismo nazionale designato per l’applicazione della relativa disciplina”.

La vicenda riguarda una delibera dell’Autorità di regolazione dei trasporti del giugno 2024 che introduceva nuove modalità per la gestione dei reclami dei passeggeri nel trasporto aereo.

“Secondo il Consiglio di Stato - si legge ancora nella nota -, tali disposizioni prevedevano obblighi aggiuntivi a carico delle compagnie aeree rispetto a quanto stabilito dalla normativa europea, oltre che a un meccanismo di indennizzo automatico ulteriore rispetto alla compensazione pecuniaria già disciplinata dai regolamenti europei, senza l’obbligo degli accertamenti delle inadempienze”.