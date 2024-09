Enac, un nuovo portale web con l’AI

Sono numerose le novità che caratterizzano il nuovo portale dell’Enac, che sfrutterà anche l’intelligenza artificiale per offrire un supporto rapido ed efficiente agli utenti del sito.

“Con le nuove funzionalità e la rinnovata veste grafica, vogliamo far sì che il sito sia uno strumento versatile e fluido che, anche con il supporto dell’intelligenza artificiale, sia al servizio di istituzioni, operatori, passeggeri, appassionati di volo, giornalisti e di tutti coloro che cercano informazioni o che desiderino approcciarsi ai temi dell’aviazione civile”, evidenzia il presidente Pierluigi Di Palma.

Tra le new entry figurano anche le sezioni specifiche per simulatori per facilitare un approccio diretto all’esperienza del volo.