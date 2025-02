Enav azienda efficiente, crescono gli investimenti

Pasqualino Monti, l’amministratore delegato di Enav, ha iniziato la rivoluzione interna all’Ente, che in quanto Spa deve tuttavia fare i conti col mercato. “Innanzitutto diciamo che l’Enav è un’azienda efficiente, che garantisce al nostro Paese degli standard di sicurezza aerea tra i più alti del mondo”, ha dichiarato.

L'a.d. ha, inoltre, sottolineato come il lavoro dell'Enav garantisca che nei cieli italiani si registri una media di ritardo di 0,65 minuti, contro 1 minuto di quella media europea.

“Inoltre non siamo un'azienda carbon neutral perché compriamo quote di anidride carbonica da altri Paesi, bensì perché sappiamo mettere a terra tanta tecnologia”. Investimenti che però peseranno sul bilancio dell’Ente per l’aviazione civile, che ormai deve fare i conti con gli azionisti che chiedono un utile a fine anno.

“Non è facile riuscire a far coincidere questori due interessi, ma noi ci siamo riusciti, anche se a scapito della marginalità”. Se infatti il 2024 ha garantito una marginalità di 310 milioni di euro, nel 2025, proprio a seguito dei tanti investimenti, scenderà a 220 milioni.