“Grazie all’utilizzo della rete secondaria satellitare, la capacità operativa di gestione dei voli nello spazio aereo nazionale ha raggiunto il 75%, in costante aumento rispetto alle ore precedenti”. Questo quanto comunica Enav al termine di una delle giornate più difficili per il traffico aereo nazionale.

Enav punta a ripristinare al 100% la funzionalità del sistema entro questa notte, in collaborazione con i tecnici della Tim. Pesanti comunque i disagi registrati sulla rete degli aeroporti italiani. A Orio al Serio i ritardi nelle partenze hanno superato le tre ore, mentre sono stati 14 i voli cancellati. All’aeroporto di Napoli la capacità operativa è stata temporaneamente dimezzata, passando da 28 a 14 movimenti orari, con 9 cancellazioni in partenza e 8 in arrivo e ritardo medio di 40 minuti su tutti i voli in partenza. Quattro i voli cancellati anche all’aeroporto di Bari, e una all’aeroporto di Brindisi. Pesanti i disagi negli aeroporti lombardi. A Malpensa il tabellone delle partenze indica ritardi da mezz’ora a oltre due ore, mentre quelli degli arrivi sono più contenuti.

Ritardi anche all’aeroporto di Linate: da venti minuti a un’ora gli arrivi, fino a più di un’ora le partenze. Anche all’aeroporto di Catania si sono registrate ripercussioni sull’operatività dei voli, con ritardi e alcune cancellazioni, così come a quello di Ancona-Falconara Marittima. A Torino risultano cancellati cinque voli in partenza e altrettanti in arrivo. Due voli con ritardi accumulati pari a due ore invece al ‘Cristoforo Colombo’ di Genova, mentre è definito “contenuto e relativo” l’impatto sull’aeroporto Marco Polo di Venezia. Sono saliti a 62, infine, i voli cancellati all’aeroporto di Fiumicino e 210 partenze accumulate da gestire; è qui, quindi, la situazione più complicata.