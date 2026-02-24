Il trasporto aereo è sempre più laboratorio del futuro. Molte le tecnologie innovative che vengono sperimentate nei cieli, a partire da ciò che precede il volo. Un viaggio, infatti, non è più solo un posto e un biglietto, bensì un’esperienza che, come tale, comincia prima dell’imbarco, come emerge dal servizio pubblicato sul nuovo numero di TTG Innovation, disponibile online a questo link. Lo smartphone diventa, così, sempre più lo strumento prediletto per fare da tramite in questa relazione. Delta Airlines, ad esempio, con la nuova funzione ‘Flex Calendar’, permette di confrontare le tariffe disponibili in diverse date, per individuare rapidamente le migliori offerte, e di visualizzare ancora più dettagli di viaggio direttamente sulla schermata di blocco.

“L’innovazione è anche al servizio del miglioramento dell’esperienza del passeggero”, confermano anche da Vueling, che dal 2026 introdurrà Háblalo, una app pensata per abbattere le barriere comunicative durante il viaggio, utile sia per le persone con disabilità, sia per i viaggiatori che non parlano la lingua del Paese in cui si trovano. Infine, sempre in segmento low cost, nell’ambito dell’iniziativa ‘Customer First Compass’, Wizz Air sta per lanciare la terza ondata del suo abbonamento ‘All You Can Fly’, offrendo viaggi illimitati per un prezzo fisso annuo di 499 euro.

Velivoli in evoluzione

Tante le novità anche da un punto di vista della flotta. Dall’estate 2026 Tap introdurrà, ad esempio, con un nome che verrà svelato solo prossimamente, una nuova cabina ‘ponte’ tra economy e business, su A330 e A321LR. Saranno 12 posti pensati per viaggiare senza un altro passeggero vicino, avendo quindi più privacy e un’esperienza premium già in aeroporto con check-in dedicato, priorità bagagli, fast track e imbarco prioritario, oltre a un servizio di bordo potenziato e maggiore flessibilità per riprenotazioni e rimborsi.

“Al centro c’è il rinnovo della flotta: entro il 2029 entreranno 20 nuovi aeromobili, 10 A320neo e 10 A321neo, alcuni dei quali già consegnati, con cabina Airbus Airspace – ha dichiarato Davide Calicchia, market manager Italia di Tap Air Portugal -. Il comfort sarà subito tangibile, con cappelliere XL con il 37% di capacità in più e il bagaglio che potrà entrare anche in verticale. Inoltre, l’illuminazione ambientale sarà a led, le toilette saranno più spaziose e accessibili con segnaletica in braille, e ci saranno prese di ricarica usb”.

Il servizio completo è disponibile su TTG Innovation, online a questo link