Saranno 12 le nuove rotte che verranno introdotte da Aeroitalia per la Summer 2026. La compagnia aerea programma un altro anno di crescita, in attesa di chiudere la partita sul brand dopo il giudizio favorevole a Ita Airways, che aveva ‘denunciato’ come il marchio del vettore guidato da Gaetano Intrieri fosse troppo simile ad Alitalia.

Nel frattempo la compagnia si prepara al lancio dei voli da Cagliari per Cuneo, Bologna, Firenze e Pisa, oltre alla rotta che unirà Pisa e Comiso. Novità anche per chi viaggia tra Roma e Genova, mentre da Comiso sarà possibile raggiungere direttamente Roma Fiumicino, Milano Linate, Bologna e Torino. Saranno nuovamente operativi anche i voli tra Catania e Bergamo, tra Cagliari e Catania, da Perugia per Lamezia Terme e Olbia, oltre alla rotta Parma–Olbia.

“L’annuncio delle nuove rotte per la Summer 2026 rappresenta un passo fondamentale nella strategia di crescita della nostra compagnia. Abbiamo voluto rafforzare, in modo particolare, i collegamenti territoriali con un’attenzione speciale verso le mete a forte vocazione turistica come la Sardegna, la Sicilia, la Toscana e l’Emilia-Romagna, per rispondere concretamente alle esigenze di mobilità di residenti e viaggiatori”, ha dichiarato Ugo Calvosa, executive vice president Aeroitalia.