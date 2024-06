“Di riduzione dei costi per ora non se ne vede l’ombra”. Franco Gattinoni, presidente Fto, conferma la tendenza rilevata dalle agenzie di viaggi italiane: i prezzi dei biglietti aerei, che avrebbero dovuto mantenersi stabilì o addirittura diminuire, quest’estate aumenteranno.

La crescita prevista per il mese di agosto sui voli da Roma e Milano, come riporta Il Messaggero, dovrebbe essere in media del 20%, con picchi fino al 68%. “La tensione sui prezzi - spiega Andrea Giuricin, esperto del settore aereo - non si arresterà facilmente nei prossimi mesi”.

Prenotando oggi un volo andata e ritorno per la settimana di Ferragosto, calcola lo studio Assoutenti-Cnc, visionato da Il Messaggero, una famiglia con due figli per volare da Roma a Cagliari spende in media 686 euro, il 20% in più rispetto a un anno fa. Quasi mille euro, poi, per andare da Milano a Brindisi, con un balzo del 15%. Tra Roma e Olbia, invece, si pagano 924 euro, il 15,5% in più.

I voli internazionali

Rincari registrati anche per i voli internazionali; per spostarsi da Roma a Tenerife un singolo passeggero paga 649 euro in media tra andata e ritorno (+28,8%). E ancora: per andare da Roma a Sharm el-Sheikh, in Egitto, si pagano 993 euro, quasi 400 in più rispetto allo stesso periodo del 2023 (+63,3%). Per la tratta Roma-Maldive si arriva poi i quasi a 2mila euro (+44,2%), per quella Milano-Bodrum (località turca con importanti flussi turistici) a 800 euro (+68%). Tutto questo nonostante il prezzo del carburante sia in discesa, al 31 maggio, di 11,1 punti percentuali rispetto allo stesso mese di un anno fa. “Tuttavia - segnala Giuricin - la domanda da parte dei passeggeri è cresciuta a inizio 2024 di circa il 10%, a fronte di un’offerta che è ancora lievemente inferiore ai livelli del 2019 (-0,2%)”.