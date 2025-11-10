Ethiad Airways espande il suo network in Estremo Oriente. Con la consegna di 16 aeromobili a partire dallo scorso settembre e un piano operativo d’ampliamento a 26 rotte entro il 2026, la compagnia di bandiera di Abu Dhabi ha recentemente lanciato sette nuovi collegamenti, portando a 17 (da 14) le frequenze attive da Milano Malpensa.

“Il rafforzamento sullo scalo lombardo resterà attivo per il periodo che va dal 1° novembre al 31 gennaio - spiega Sergio Matarazzo, account manager Centre&Southern Italy Ethiad Airways - e mira a soddisfare l’alta domanda di mercato per il periodo natalizio. La capacità del secondo semestre 2025 sale dunque del 36%, dal momento che su Roma confermiamo le consuete due frequenze giornaliere”.

Il lancio dei voli su Krabi e Chang Mai da Abu Dhabi, invece, permette di servire ora la Thailandia a ogni latitudine, ma soprattutto sotto la spinta dall’ampia domanda per la destinazione. Dal 2 ottobre sono poi attivi i collegamenti con Medan a Sumatra, Phnom Penh in Cambogia, Hanoi in Vietnam e Hong Kong in Cina.