Ethiopian Airlines annuncia l’avvio della costruzione del Bishoftu International Airport

“Questo è un momento di grande orgoglio per Ethiopian Airlines e per l’intera Africa. Con l’avvio della costruzione del Bishoftu International Airport apriamo un nuovo capitolo che ridefinirà l’ecosistema dell’aviazione del continente”. Con queste parole il ceo di Ethiopian Airlines, Mesfin Tasew, ha annunciato ufficialmente la partenza dei lavori di realizzazione del nuovo scalo.

Nel corso della cerimonia di inizio lavori - a cui hanno preso parte il primo ministro della Repubblica Federale Democratica d’Etiopia, Abiy Ahmed, insieme ad altri alti rappresentanti del governo, stakeholder ed esponenti del management di Ethiopian - il vettore ha presentato il design del nuovo aeroporto e ha evidenziato il completamento del programma di ricollocazione e ripristino dei mezzi di sussistenza per le comunità coinvolte nell’area del progetto.

“Nel celebrare gli 80 anni di attività della compagnia - ha continuato Tasew -, questo progetto rappresenta un ulteriore traguardo che conferma il nostro impegno nel plasmare il futuro del trasporto aereo africano e nel rispondere alla crescente domanda di servizi passeggeri e cargo. Il nuovo aeroporto di Bishoftu rappresenta un passo fondamentale per colmare il divario infrastrutturale in Africa e un elemento chiave per l’attuazione dell’Area di Libero Scambio Continentale Africana (AfCFTA). Ethiopian Airlines è pienamente impegnata nel portare a compimento questo progetto.”

Il completamento della prima fase del progetto è prevista entro il 2030. Inizialmente, lo scalo avrà una capacità di 60 milioni di passeggeri all’anno, mentre a regime potrà gestire fino a 110 milioni di passeggeri annui.