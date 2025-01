Ethiopian Airlines apre un nuovo terminal all’aeroporto Wako Gutu di Bale Robe

Ethiopian Airlines ha inaugurato il nuovo terminal dell'aeroporto Wako Gutu a Bale Robe. Il nuovo terminal, dotato di tecnologie all'avanguardia, mira a migliorare le relazioni socioeconomiche e culturali tra le diverse parti del Paese.

“Siamo lieti di annunciare il completamento di questo progetto, che offre un’esperienza di viaggio migliorata ai nostri passeggeri che volano da e verso questa destinazione – dice il ceo del Gruppo Ethiopian Airlines, Mesfin Tasew -. Il nostro impegno nel migliorare l’esperienza aeroportuale su tutta la rete nazionale ci spinge a investire in aggiornamenti e ristrutturazioni come questa. Siamo orgogliosi di consegnare questa struttura all’avanguardia e non vediamo l’ora di offrire ai nostri passeggeri un livello elevato di comfort e convenienza.”

Bale è una delle principali destinazioni turistiche dell'Etiopia, grazie alla sua vicinanza a una delle più spettacolari ed estese caverne sotterranee al mondo, la Grotta di Sof Omar. I voli di Ethiopian verso Bale Robe svolgono un ruolo cruciale nell’aumentare il potenziale turistico del Bale Mountains National Park, migliorando l'accessibilità e promuovendo la regione come una meta turistica di primo piano.