Ethiopian Airlines apre una nuova rotta su Hyderabad in India

Ethiopian Airlines amplia la sua rete di collegamenti con l’India introducendo una nuovo servizio passeggeri per Hyderabad che debutterà il prossimo 16 giugno.

Il vettore collegherà Addis Ababa con Hyderabad 3 volte alla settimana, il lunedì, mercoledì e sabato, con ritorno da Hyderabad il martedì, giovedì e sabato.

“Siamo lieti di avviare un nuovo servizio passeggeri verso Hyderabad – dice Mesfin Tasew, ceo di Ethiopian Airlines -. Dal nostro primo volo verso Mumbai, nel 1971, abbiamo costantemente ampliato la nostra presenza nel paese, offrendo soluzioni efficienti per il trasporto passeggeri e cargo. Questo nuovo collegamento non solo arricchirà le opzioni di viaggio per i nostri clienti, ma contribuirà anche a rafforzare i legami commerciali e turistici tra i due Paesi e oltre. Inoltre, rappresenta una chiara testimonianza del nostro impegno nel consolidare la posizione di Ethiopian come vettore di punta nel Continente con un’ampia connettività e un servizio di livello mondiale”.

Questa nuova rotta, infatti, testimonia l’impegno della compagnia nell’espandere la propria rete globale e nel migliorare la connettività tra Africa e Asia.