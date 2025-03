Ethiopian Airlines e Etihad: joint venture su Africa, Medio Oriente e Asia

Una joint venture storica per Ethiopian Airlines ed Etihad che ha come obiettivo quello di trasformare la connettività tra Africa, Medio Oriente e Asia.

Nell’ambito di questa collaborazione, le due compagnie aeree stanno lanciano nuovi voli tra Abu Dhabi e Addis Abeba, rafforzando i legami tra le due regioni. Ethiopian Airlines avvierà i collegamenti dall’aeroporto internazionale di Addis Abeba Bole (ADD) all’aeroporto internazionale di Abu Dhabi (AUH) a partire dal 15 luglio, mentre Etihad Airways introdurrà voli giornalieri per Addis.

La joint venture tra Etihad ed Ethiopian Airlines consentirà alle due compagnie di collaborare allo sviluppo e all’espansione delle rotte tra gli Emirati Arabi Uniti e l’Etiopia, migliorando al contempo la connettività tra le rispettive reti. Questo accordo strategico offrirà un valore aggiunto ai passeggeri, facilitando i collegamenti tra Africa, Medio Oriente e Asia e creando una rete di viaggio più omogenea e completa.

“Siamo entusiasti di avviare questa joint venture strategica con Etihad Airways. Questa collaborazione rappresenta un traguardo significativo nei nostri sforzi per migliorare la connettività tra Africa, Medio Oriente e Asia – dice Mesfin Tasew, ceo del Gruppo Ethiopian Airlines -. Sfruttando le sinergie tra le nostre reti, ci impegniamo a offrire ai nostri passeggeri maggiore comodità di viaggio e un servizio eccellente. Questo accordo riflette la nostra volontà di rafforzare le relazioni bilaterali e di promuovere la crescita economica tra Etiopia ed Emirati Arabi Uniti.”

“Questa joint venture è una notizia straordinaria per i passeggeri di entrambe le compagnie – aggiunge Antonoaldo Neves, ceo di Etihad Airways -. L’avvio dei voli tra Addis Abeba e Abu Dhabi rafforza le nostre reti in espansione, garantendo ai viaggiatori un accesso senza soluzione di continuità a un numero sempre maggiore di destinazioni attraverso i nostri hub. Inoltre, apriamo la strada a future collaborazioni in vari ambiti, come i programmi frequent flyer, la formazione del personale e il settore cargo.”

L’accordo migliorerà i collegamenti tra le principali destinazioni africane servite da Ethiopian Airlines, tra cui Dar es Salaam (Tanzania), Kampala (Uganda), Kinshasa (Repubblica Democratica del Congo) e Lusaka (Zambia), e le città chiave negli Emirati Arabi Uniti e in Asia, come le destinazioni di Etihad in India, Giappone e Sud-est asiatico, tra cui Kuala Lumpur (Malesia), Osaka (Giappone) e Phuket (Thailandia), oltre a nuove rotte previste per Phnom Penh (Cambogia) e Hanoi (Vietnam).