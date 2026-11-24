Anche Ethiopian Airlines riceve il riconoscimento come Five-Star Global Airline 2027 di Apex e Best Overall Airline in Africa. I premi riconoscono l’impegno del vettore verso l’eccellenza del servizio, della sua capacità di offrire esperienze di viaggio di livello ai passeggeri e della sua dedizione al mantenimento di standard elevati in tutti gli aspetti delle sue operazioni.

I riconoscimenti APEX si basano sulle valutazioni dei passeggeri, che riflettono le esperienze dirette dei viaggiatori e le loro valutazioni sulla qualità complessiva del servizio offerto dalla compagnia aerea.

“Questi riconoscimenti testimoniano il costante impegno di Ethiopian Airlines nell’offrire ai propri passeggeri un’esperienza di viaggio di livello internazionale, mantenendo al contempo i più elevati standard di servizio - dice Mesfin Tasew, ceo di Ethiopian Airlines -. Questi risultati sono frutto dell’impegno collettivo e del lavoro dei nostri dipendenti, partner e stakeholder. Mentre celebriamo questi riconoscimenti, confermiamo il nostro impegno a migliorare ulteriormente le nostre capacità, a garantire costantemente i più elevati standard di servizio e a superare le aspettative dei nostri clienti”.