Meron Hassen è la nuova area manager per l’Italia e Sud Europa di Ethiopian Airlines.

Hassen ha ricoperto diversi ruoli all’interno dell’azienda e in varie sedi internazionali, portando con sé un bagaglio di esperienza che contribuirà a promuovere l’innovazione e a rafforzare la presenza della compagnia aerea nel mercato italiano e oltre.

“È un onore per me assumere il ruolo di area manager per l’Italia e Sud Europa e sono entusiasta di costruire sui solidi risultati raggiunti dai miei predecessori - ha dichiarato Hassen -. Insieme al qualificato team in Italia, continueremo a fornire un valore eccezionale ai nostri clienti e stakeholder”.

Questo cambio di leadership conferma l’impegno di Ethiopian Airlines verso una crescita strategica e l’eccellenza nel settore dell’aviazione. Con un network di oltre 160 destinazioni passeggeri e cargo, sia nazionali che internazionali in cinque continenti, la compagnia punta a svolgere un ruolo sempre più centrale nel collegare l’Africa al resto del mondo.