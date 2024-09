Ethiopian: ecco i piani per il futuro del vettore africano

Una compagnia in salute, che vuole continuare a crescere. Lemma Yadecha, direttore commerciale di Ethiopian Airlines, giunto in Italia per celebrare i 60 anni del primo volo da Addis Abeba a Roma, annuncia una pioggia di novità.

“Dobbiamo continuare a crescere perché siamo la principale compagnia aerea africana” ha dichiarato Yadecha. Premiata per la settimana volta consecutiva come migliore compagnia del continente, connette oggi 139 destinazioni di cui 65 in Africa. La sua flotta, attualmente composta da 145 aerei, dovrebbe diventare da 272 velivoli entro il 2035 e coprire così 209 destinazioni, secondo il piano di sviluppo aziendale.

“A fine giugno abbiamo trasportato 17,4 milioni di passeggeri - ha aggiunto il direttore commerciale - e puntiamo ad arrivare a 67 milioni nel 2035 con un utile previsto di 25 miliardi dollari”. Da Addis Abeba apriranno intanto nei prossimi mesi altre nuove destinazioni. Ad ottobre partirà il collegamento con il Sudan, a novembre sarà invece la volta di Dakar e della Liberia e infine a dicembre l’India.