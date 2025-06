Ethiopian potenzia l’India con il volo su Hyderabad

Ethiopian Airlines potenzia la programmazione sull’India con l’avvio da questo mese del volo su Hyderabad, India. La rotta va ad aggiungersi a quelle su Delhi, Mumbai, Bengaluru, Ahmedabad e Chennai, per un totale di 50 voli alla settimana tra i due Paesi.

“Questa rotta offre un’opzione comoda per i viaggiatori e testimonia la volontà di Ethiopian di continuare a esplorare nuove opportunità per espandere la propria rete in India e nell’area circostante – ha sottolineato il ceo Mesfin Tasew -. In qualità di principale compagnia aerea del continente africano, con un network esteso e un servizio di livello mondiale, restiamo fedeli alla nostra missione di soddisfare la crescente domanda e favorire partnership sempre più solide oltre i confini”.

Il collegamento avrà una frequenza trisettimanale.