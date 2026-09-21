Ethiopian si conferma Best Airline in Africa nei premi Skytrax

Ethiopian Airlines, compagnia aerea leader in Africa, è stata nominata Best Airline in Africa agli Skytrax World Airline Awards 2026 per il nono anno consecutivo. Lo riporta la stessa compagnia aerea in una nota stampa che precisa anche come Ethiopian Airlines si sia aggiudicata anche i premi Best Economy Class Onboard Catering in Africa e Best Business Class in Africa.

“Essere riconosciuti da Skytrax come Best Airline in Africa per il nono anno consecutivo rappresenta per Ethiopian Airlines un traguardo di grande orgoglio - commenta Mesfin Tasew, ceo di Ethiopian Airlines -. Questo risultato riflette la fiducia che i nostri clienti continuano ad accordarci, la dedizione dei nostri dipendenti e il nostro costante impegno nell’offrire un servizio di livello internazionale. Siamo onorati di ricevere questo riconoscimento e continueremo a impegnarci per offrire eccellenza a ogni passeggero che sceglie di volare con noi”