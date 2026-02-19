Ethiopian: tre voli settimanali verso i nuovi aeroporti del Paese

Apriranno nel prossimo mese di aprile i tre nuovi aeroporti dell’Etiopia, situati a Negele Borena, Gore Metu e Debre Markos. Ed Ethiopian Airlines prevede di operare tre voli settimanali verso ciascuna delle nuove destinazioni.

“L’inaugurazione di questi tre nuovi aeroporti e l’avvio dei servizi passeggeri rappresentano un traguardo significativo per Ethiopian Airlines e per l’intera nazione – sottolinea il ceo Mesfin Tasew -. Questa espansione testimonia il nostro costante impegno nel migliorare la connettività all’interno dell’Etiopia e costituisce un forte impulso alla crescita economica e allo sviluppo regionale. La nostra missione è costruire una rete di trasporto aereo inclusiva e integrata, capace di sostenere le comunità, creare nuove opportunità economiche e supportare lo sviluppo nazionale, rendendo i viaggi aerei sicuri, affidabili ed efficienti accessibili a tutti”.

Con l’introduzione di queste destinazioni, il network nazionale di Ethiopian Airlines sale a 26, rafforzando ulteriormente la connettività aerea all’interno del Paese.