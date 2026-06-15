Etihad Airways e DCT Abu Dhabi: assicurazione sanitaria gratuita per chi arriva dall’estero

Un’assicurazione medica di viaggio gratuita per tutti i visitatori internazionali in arrivo ad Abu Dhabi con voli operati da Etihad. L’iniziativa, lanciata da Etihad Airways con il Dipartimento di Cultura e Turismo (DCT) di Abu Dhabi, dimostra l'impegno nel soddisfare la domanda di viaggi verso la destinazione, con un'offerta che va oltre il semplice volo, garantendo a ogni visitatore un viaggio sicuro e protetto.

Valida da luglio a dicembre 2026, l'assicurazione è sottoscritta e gestita da The National Insurance Company – Daman, parte di PureHealth, e copre i visitatori per un massimo di 15 giorni negli Emirati Arabi Uniti. Non è richiesta alcuna domanda formale: la copertura è inclusa automaticamente con ogni biglietto Etihad valido.

“Abu Dhabi è una delle destinazioni più affascinanti al mondo e il nostro compito è rendere il viaggio e il soggiorno il più agevoli possibile – dice Antonoaldo Neves, amministratore delegato di Etihad Airways -. Offrire un'assicurazione medica completa con ogni biglietto Etihad idoneo significa che i nostri ospiti possono concentrarsi interamente sull'esperienza della straordinaria ospitalità emiratina che Abu Dhabi ha da offrire. Questo è ciò che accade quando una compagnia aerea e una destinazione investono davvero nei loro visitatori”.

Possono usufruire dell'assicurazione tutti i passeggeri in arrivo ad Abu Dhabi con un volo operato da Etihad, con partenza e arrivo al di fuori degli Emirati Arabi Uniti. Anche i viaggiatori che utilizzano il programma Stopover gratuito di Etihad per trascorrere del tempo ad Abu Dhabi sono coperti per tutta la durata del loro soggiorno.

L'iniziativa offre ai visitatori un motivo in meno per preoccuparsi e un'ulteriore ragione per prenotare.

“L’interesse globale per Abu Dhabi continua a crescere, a testimonianza dell’impareggiabile offerta culturale, turistica e di intrattenimento della destinazione, disponibile tutto l’anno – aggiunge Saleh Mohamed Al Geziry, direttore generale del Turismo presso il DCT Abu Dhabi -. Questa iniziativa ci permette di soddisfare la domanda con un'esperienza eccezionale e completa per i nostri ospiti. La nostra partnership con Etihad stabilirà un nuovo standard per la destinazione e garantirà che i nostri ospiti si sentano accolti, apprezzati e coccolati fin dal momento della prenotazione.”