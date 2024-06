Etihad: otto nuove rotte al via per la summer

Etihad Airways amplia il proprio network con il lancio di 8 nuove destinazioni pronte a decollare tutte entro fine mese, portando il totale delle rotte per la summer 2024 a 76.

Tra le mete che arricchiscono la programmazione del vettore emiratino vi sono Nizza in Francia e Antalya in Turchia, tornano inoltre Mykonos e Santorini per la Grecia. A inizio giugno è stato attivato il servizio stagionale in direzione Malaga, e non mancano in ultimo le tratte verso Jaipur in India - mercato chiave per Etihad - e Al Qassim in Arabia Saudita.

Come riporta Travel Daily Media, infine, la vera novità è Bali dove la compagnia volerà per la prima volta in assoluto da oggi 25 giugno con quattro frequenze a settimana.