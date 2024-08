Etihad schiera l’A380 sui voli per Singapore

Un’altra nuova rotta per l’A380 di Etihad. La compagnia aerea ha annunciato che il gigante dei cieli opererà i collegamenti verso Singapore.

L’A380 volerà sulla meta a partire dal primo febbraio prossimo, come precisa travelmole.com. Singapore sarà così la quarta meta servita dal celeberrimo aeromobile dopo Londra, New York e Parigi (con il debutto, per quest’ultima, il prossimo novembre).

Inoltre dal 27 ottobre i voli sulla Thailandia passeranno a 41 alla settimana. Il vettore volerà verso Bangkok tre volte al giorno, oltre a operare 20 voli la settimana su Phuket.