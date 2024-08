Etihad torna a Nairobi con quattro voli alla settimana

A partire dal 15 dicembre 2024, Etihad Airways tornerà a volare in direzione Nairobi. Il Kenya sarà raggiungibile con voli diretti operati, quattro volte a settimana, dall'Abu Dhabi Zayed International Airport.



Come si legge su breakingtravelnews.com , i vertici della compagnia si dichiarano entusiasti per la riattivazione di questo collegamento nel corso del prossimo inverno. “Ringraziamo le autorità keniote ed emiratine per l’autorizzazione a riprendere i voli tra questi due Paesi”, ha commentato Lena Havia, Vp network and scheduling del vettore. “Così come - conclude - ringraziamo i nostri passeggeri, desiderosi di viaggiare su questa rotta, per la loro pazienza”.