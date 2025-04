L’Etna ritorna a farsi sentire. Dalle 22 di ieri l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Osservatorio etneo, ha rilevato un’attività stromboliana nel cratere di Sud-Est del vulcano, con una nube eruttiva che si sta disperdendo.

L’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania rimane tuttavia operativo, in quanto sembra che per ora non ci siano conseguenze sui voli. La situazione del vulcano attivo più alto d’Europa è monitorata con attenzione per garantire la sicurezza e, allo stato attuale, non si sono registrate variazioni significative nelle deformazioni del suolo, il che suggerisce che non ci siano segni imminenti di una possibile eruzione più violenta.