Euroairlines ha siglato un accordo con JOY Airline, il vettore regionale argentino che sta avviando le proprie operazioni di linea nel Paese, per la distribuzione dei voli. La partnership consentirà a JOY di rafforzare fin da subito la distribuzione internazionale del proprio network, coprendo i principali mercati e canali a livello globale; al contempo, permetterà a Euroairlines di integrare nella propria offerta internazionale nuovi collegamenti all'interno dell'Argentina.

JOY Airline punta a migliorare la connettività aerea nelle aree interne dell'Argentina, riducendo la dipendenza da Buenos Aires come snodo di transito. Le operazioni iniziali collegano Jujuy, Aeroparque e Córdoba. Il modello di business della compagnia è orientato in particolare ai viaggiatori corporate e premium, nonché alle esigenze di settori strategici come quello minerario e petrolifero. Per Euroairlines, l'accordo rappresenta l'ingresso nel proprio network di un vettore focalizzato sul collegamento tra diverse zone dell'Argentina, portando queste rotte verso nuovi mercati internazionali.

“Si tratta di un'opportunità per sostenere questa crescita fin dalle prime fasi e portare l'offerta di JOY verso nuovi mercati attraverso il nostro network internazionale – dice Antonio López-Lázaro, ceo di Euroairlines -. L'America Latina rappresenta una priorità per la nostra strategia di espansione e JOY è un partner che ci consente di proseguire in questa direzione”.

JOY potrà distribuire i propri voli attraverso la rete di Euroairlines, presente in oltre 100 mercati e 30 canali internazionali; la società spagnola, dal canto suo, amplia la propria offerta di connettività in uno dei principali mercati dell'aviazione in America Latina.