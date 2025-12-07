Euroairlines e AccesRail: biglietti aereo+treno anche in Italia

Euroairlines ha stretto un accordo strategico con AccesRail, azienda che offre accesso a una vasta rete di operatori ferroviari e di autobus in tutto il mondo. Grazie a questa partnership, Euroairlines offrirà biglietti combinati aerei e ferroviari e aggiungerà nuove opzioni di mobilità per i passeggeri in Spagna e Italia e, nelle prossime settimane, anche in altri mercati.

Con questo accordo, la compagnia aerea integra i servizi ferroviari di Renfe e Trenitalia nei suoi sistemi. L'integrazione rappresenta un significativo passo avanti, poiché collega gli aeroporti con i principali centri urbani e le regioni chiave attraverso rotte ad alta velocità e a lunga percorrenza.

In Spagna, i viaggiatori possono combinare i loro voli con le rotte operate da Renfe verso città come Alicante, Barcellona, Bilbao, Granada, Malaga, Pamplona, Siviglia, Valencia o Saragozza. In Italia, l'alleanza facilita i collegamenti tra voli e tratte ferroviarie dall'aeroporto di Fiumicino e Roma Termini verso città come Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli o Venezia.

Per Euroairlines, questo accordo segna una pietra miliare nella strategia di espansione globale. “La partnership con AccesRail rafforza il nostro impegno per l’intermodalità, un modello che amplia le destinazioni, aumenta la flessibilità dei passeggeri e promuove una mobilità più efficiente e sostenibile - afferma Antonio López-Lázaro, ceo di Euroairlines -. Questo accordo ci consente di raggiungere luoghi inaccessibili agli aerei, grazie alla connettività ferroviaria, e migliora le opzioni di viaggio per i passeggeri”.

La compagnia spagnola prevede di incorporare nuovi operatori ferroviari nei prossimi mesi con l'obiettivo di ampliare la propria offerta intermodale.