Eurocontrol: traffico aereo stabile, ma aumentano i ritardi

L’aumento dei ritardi dovuto soprattutto a una maggiore incidenza di condizioni meteorologiche avverse non ha frenato il traffico aereo europeo che, secondo i dati Eurocontrol, nella terza settimana di agosto - quella dal 17 al 23 del mese - ha registrato una media di 36.372 voli giornalieri, con un incremento dello 0,5% rispetto alla settimana precedente.

I ritardi dovuti alla gestione del flusso del traffico aereo sono aumentati dell’11%, ma i dati cumulativi per la stagione estiva sono comunque migliori di quelli del 2025. Secondo Eurocontrol, il traffico dall’inizio dell’alta stagione è superiore del 2,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso e la percentuale di arrivi puntuali si è attestata al 72%.

Tra i vettori che hanno operato più voli Ryanair, che il 21 agosto ha effettuato 3.985 voli, superando il precedente record di 3.958 voli giornalieri stabilito il 30 giugno