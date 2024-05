Eurowings confida negli Europei per far volare i conti del 2024

Saranno gli Europei di calcio a far volare i conti di Eurowings. La compagnia aerea del Gruppo Lufthansa, che nel 2023 ha registrato un surplus di profitti di 205 milioni di euro, confida nel boost della domanda per le partite di Uefa Euro 2024 per ripetere la stessa performance finanziaria nel 2024.

Grazie ai 51 match che si terranno in Germania, riporta Fvw, il ceo di Eurowings, Jens Bischof, prevede infatti nei mesi estivi un picco di passeggeri e ricavi.

Del resto, sul piano dell’offerta, il vettore si è mosso in anticipo, schierando 70 voli aggiuntivi, per un totale di 13mila posti in più sulle rotte che collegano le principali destinazioni del Vecchio Continente alla Germania.