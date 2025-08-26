Dopo Amburgo, Colonia, Düsseldorf e Stoccarda ora ci sarà anche Hannover tra le destinazioni che Eurowings collegherà a Milano a partire dall’inverno.

I voli su Malpensa partiranno dal 17 novembre e saranno operati dal lunedì al venerdì con orari diversi. Come scrive italiavola.com il lunedì il volo decollerà da Hannover alle 14,35, il martedì e il mercoledì alle 7, alle 18,15 il giovedì e alle 18,05 il venerdì. Sa Malpensa, invece, si partirà alle 16,50 il lunedì, alle 9,15 il martedì e il mercoledì, alle 20,30 il giovedì e alle 20,20 il venerdì. Sulla rotta sarà impiegato un Airbus 319-100 da 156 posti e la frequenza sarà ridotta tra il 22 gennaio e il 9 febbraio, con tre voli alla settimana anziché cinque.