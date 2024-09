Eva Air a TTG Travel Experience per svelarsi alle agenzie

Anche quest’anno Eva Air sarà presente a TTG Travel Experience. La compagnia aerea, attualmente attiva in Italia con quattro frequenze settimanali da Milano Malpensa a Taipei, sarà a Rimini per presentare novità e consolidare i rapporti con il trade.

Focus anche sulle partnership, come l’accordo siglato con la squadra di calcio del Monza per il 2024-2025 e le intese nate con importanti enti. Da maggio, per esempio, il vettore è partner ufficiale del Consolato Generale delle Filippine a Milano, una partnership che darà vita a nuovi programmi di sviluppo e promozione reciproca, verso aziende che operano nel settore delle assicurazioni di viaggio come Heymondo; e verso enti del turismo e destinazioni di successo come Thailandia e Malesia.