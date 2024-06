Eva Air, accordo strategico con le Filippine

Eva Air ridà slancio al turismo nelle Filippine. Grazie all’ampio bacino di immigrati locali di cui gode l’Italia, la compagnia di Taiwan ha avviato una partnership strategica con il Consolato Generale delle Filippine in Italia, puntando a riguadagnare i flussi turistici pre-Covid del Paese.

“Oggi operiamo tre voli al giorno da Taiwan su Manila - ha spiegato Eric Hsueh, direttore Italia di Eva Air - ma anche uno su Cebu e Clark. Spinta dall’intenso traffico etnico da Milano, l’offerta disponibile è già abbastanza robusta, ma proprio per questo vogliamo mettere in programma iniziative promozionali, food festival, eventi culturali che aiutino a riscoprire le Filippine anche come destinazione turistica”.

Il volo su Cebu rappresenta oggi la miglior opportunità per aprire al pubblico italiano le ancora poco note isole del sud, di cui in Europa il primo a raccontare fu il vicentino Antonio Pigafetta. “Il nostro arcipelago è ricco e complesso - ha poi evidenziato Elmer G. Cato, console generale delle Filippine in Italia - e porteremo innanzitutto l’attenzione su aree di forte connotazione etnica, come le comunità tradizionali dell’estremo Nord nelle isole Batanes, punto di incontro con la cultura di Taiwan”.