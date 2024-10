Eva Air ago della bilancia per i voli sulle destinazioni dell’Estremo Oriente

Sempre più punto di riferimento per l’Estremo Oriente Eva Air, che riesce oggi a smistare il 30% del proprio traffico verso Giappone, Filippine e Vietnam, oltre che Indonesia e Corea del Sud, sfruttando le rapide connessioni sull’asse Milano Malpensa-Taipei.

“Grazie all’intesa campagna marketing di questi primi due anni d’attività - osserva Eric Hsueh, direttore del branch Italia - siamo riusciti a bilanciare al 50% la domanda business con quella leisure, divenendo un punto di riferimento anche per il traffico etnico delle Filippine, Paese per il quale siamo compagnia partner in accordo col Consolato di Milano”.

Non è un caso che il load factor dei voli italiani abbia riconfermato nel 2024 lo stesso eccellente risultato del 2023, toccando quota 90% e spingendo Eva Air a rinnovare pure l’accordo di sponsorship con l’AC Monza per la stagione 2024/2025. Il bacino brianzolo crea infatti sinergie virtuose fra traffico passeggeri e cargo, con un rafforzamento dell’immagine di Taiwan come destinazione hi-tech e sostenibile.