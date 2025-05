“Nel 2024 il load factor del nostro collegamento tra Milano e Taipei è stato del 90% e questo andamento è continuato anche nei primi mesi del 2025, ma con un rapporto di presenza di passeggeri italiani in costante crescita”. È soddisfatto dei risultati raggiunti Alberto Taiana, coordinatore marketing e passeggeri della divisione italiana di Eva Air.

“Il nostro obiettivo è continuare a far crescere la percentuale di passeggeri italiani su questo volo e posizionare Eva Air come compagnia aerea rilevante per Taipei e per tutta l’Asia orientale” ha aggiunto. Due anni di duro lavoro, da quel 27 ottobre 2022 quando da Malpensa decollava il primo collegamento verso la Capitale di Taiwan. Oggi i voli settimanali sono 4, il martedì, mercoledì, venerdì e domenica, e la clientela si divide esattamente a metà tra business e leisure. Dal prossimo 28 maggio, inoltre, a bordo del B787 in partenza da Malpensa sarà attiva la nuova classe premium. “Dopo averla inventata Eva Air oggi è alla quarta generazione di premium. Ventotto posti con configurazione 2-3-2, schermo da 15 pollici e un pitch da quasi 107 cm. Ma soprattutto tutta la qualità del nostro servizio, che come compagnia ci è valso per il nono anno consecutivo il riconoscimento 5 stelle Skytrax” ha concluso Taiana.