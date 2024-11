Eva Air e Thailandia rinnovano la partnership

È stata rinnovata la partnership strategica fra l’Ente del turismo della Thailandia e Eva Air con una lettera di intenti che prevede il prolungamento dell’accordo per altri 4 anni.

Obiettivo della partnership un piano completo per incrementare ulteriormente il turismo verso la Thailandia dai mercati chiave internazionali.

“Nell'ultimo anno, la nostra collaborazione con Eva Air ha dato risultati notevoli. La loro rete capillare ha facilitato i viaggi in Thailandia per i visitatori di tutto il mondo - dice Thapanee Kiatphaibool, governatore della Tat -. Il prosieguo di questa alleanza ci permetterà di promuovere ulteriormente la cultura unica della Thailandia, i suoi paesaggi e la sua ospitalità. Attraverso azioni di marketing congiunte, offriremo ispirazione ai viaggi e consolideremo la posizione della Thailandia come destinazione da non mancare”.

“La nostra collaborazione con l'Ente del turismo Thailandese continua a portare grandi benefici - ha commentato Albert Liao, vicepresidente esecutivo di Eva Air - creando interessanti opportunità per rafforzare la posizione della Thailandia come destinazione principale sia nei mercati consolidati che in quelli emergenti. Attraverso azioni di marketing congiunte e pacchetti di viaggio su misura, siamo orgogliosi di promuovere le attrazioni uniche della Thailandia e la sua ospitalità ai viaggiatori di tutto il mondo, aumentando il successo della destinazione attraverso il network di Eva Air”.

Fra le attività pianificate campagne di marketing congiunte con sviluppo e implementazione di campagne pubblicitarie mirate nei mercati chiave; fam in Thailandia per la stampa, gli influencer e gli agenti di viaggi per conoscere e promuovere la destinazione; pacchetti promozionali, collaborazione con tour operator e agenti di viaggi per offrire offerte ed incentivi; partecipazione congiunta degli espositori a fiere e roadshow Tat per massimizzare la visibilità e i risultati.