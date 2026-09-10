Eva Air in vetrina a Milano, campagna sui shuttle bus

Inizierà il 14 settembre la campagna shuttle bus e digital di Eva Air, che rivestirà gli shuttle in collegamento tra la città e i due aeroporti milanesi con un’immagine dell’isola di Taiwan: un albero in fiore che circonda e adorna il tempio Wuji Tianyuan, nella capitale Taipei. Il vettore effettua voli diretti quotidiani da Milano Malpensa a Taipei Taiwan Taoyuan International Airport, con partenza alle 11,15 e atterraggio alle 6,05 del mattino seguente. Il volo di ritorno decolla, invece, alle 23,45 con arrivo alle 7,35 del mattino seguente.

La campagna promozionale si protrarrrà per 28 giorni e vedrà la presenza, oltre alle immagini sugli shuttle, di ledwall e ledcube, collocati nelle location ad alta frequentazione e di grande impatto della città e delle aree limitrofe. Queste installazioni, grazie alla loro forte componente visiva e scenografica, contribuiranno ad amplificare ulteriormente la visibilità della campagna.