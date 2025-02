EVA Air lancia le nuove poltrone di Premium Economy

EVA Air ha presentato la quarta generazione di poltrone di Premium Economy Class sul Boeing 787-9, elevando il concetto di design da uno standard di ‘economy migliorata’ a un'esperienza ‘simile a una classe business’.

“Come prima compagnia aerea al mondo a lanciare la Premium Economy Class nel 1992, sotto il nome di Evergreen Deluxe Class, EVA Air si è sempre concentrata sull'innovazione per rispondere alle esigenze dei passeggeri e sulla definizione delle tendenze del settore – dice il presidente Clay Sun -. Queste poltrone di quarta generazione mantengono la filosofia di base delle precedenti, migliorando al contempo il comfort, la moda e la funzionalità, a dimostrazione del nostro impegno verso l'innovazione del servizio e l'attenzione ai dettagli”.

Il Boeing 787-9 con la nuova Premium Economy Class servirà inizialmente la tratta Taiwan- Jakarta, e in seguito sarà utilizzato per i voli dall'aeroporto internazionale di Taiwan a Monaco di Baviera, Milano Malpensa, Vienna e il volo diurno per San Francisco.

La nuova Premium Economy Class è dotata di 28 posti disposti in una configurazione 2-3-2. Il meccanismo di reclinazione della poltrona, con movimento a culla, consente al cuscino del sedile di scorrere contemporaneamente in avanti e verso l'alto, con una inclinazione che non disturba i passeggeri davanti e dietro. Il nuovo design enfatizza la privacy grazie a pannelli laterali montati sui poggiatesta con luci di lettura integrate.

EVA Air continuerà a ottimizzare la sua flotta e a migliorare la qualità del servizio introducendo altri otto Boeing 787-9 (configurazione su tre classi) e cinque Boeing 787-10 (configurazione su due classi) entro il 2029. Inoltre, la compagnia aerea prevede di introdurre 18 aeromobili A350-1000 a fusoliera larga a partire dal 2027 e 15 aeromobili A321neo a fusoliera stretta a partire dal 2029.