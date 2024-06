Faa: “Ancora troppi incidenti per passeggeri indisciplinati”

Un totale di 915 incidenti nel 2024, di cui oltre 100 legati all’eccesso di alcol: questi i numeri diffusi dalla Faa sui passeggeri indisciplinati.

Un numero ancora troppo alto, sottolinea la Federal Aviation Administration, che ha lanciato una campagna di tolleranza zero nei confronti di questo fenomeno.

Come riporta travelmole.com, le cifre segnano comunque un calo rispetto ai 6mila incidenti registrato nel 2021 (quando molti dei disguidi, tuttavia, erano causati dal rifiuto di indossare le mascherine); ma in ogni caso la cifra resta superiore ai numeri pre-pandemia. In ogni caso, rispetto all’anno scorso, gli incidenti sono calati del 15%.