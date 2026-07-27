Farnborough Airshow, Boeing supera Airbus negli ordini

Boeing chiude il Farnborough Airshow davanti ad Airbus. In un’edizione che ha confermato il rallentamento della corsa ai contratti nei saloni aeronautici, il costruttore statunitense ha incassato più ordini rispetto al competitor. Secondo un conteggio effettuato dalla Reuters, Boeing ha raccolto ordini fermi e preliminari per 173 aeromobili, contro i 154 annunciati dal gruppo europeo, per un totale di 327 velivoli.

Il bilancio complessivo è in linea con le attese iniziali, che prevedevano poco più di 300 ordini, ma resta lontano dalle stime più ottimistiche (800 aeromobili) e soprattutto dai livelli record del passato.

I numeri rispecchiano, tuttavia, la realtà del settore. L’entusiasmo che un tempo circondava l’annuncio degli ordini ai saloni aeronautici si è affievolito negli ultimi anni, poiché i costruttori di aerei evitano di diffondere messaggi forti in un momento in cui stanno affrontando difficoltà industriali - soprattutto sul fronte della supply chain - e i vettori sono in attesa delle consegne. “Non mi aspettavo grandi ordini commerciali al salone, non tanto per l’attuale clima macroeconomico o geopolitico, quanto perché molti ordini importanti sono già stati evasi”, ha dichiarato all’agenzia di stampa britannica l’analista, John Strickland, commentando l’esito della manifestazione.

Sul fronte dei prodotti, Airbus ha presentato il suo A350-1000, valutando la possibilità di allungare il velivolo per contrastare il Boeing 777X, la cui consegna è stata ritardata.

Boeing non ha portato nessuna delle sue principali varianti commerciali, tre delle quali sono in fase di certificazione.