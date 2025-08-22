L’Aeroporto Fellini sempre più porta d’accesso alla Riviera, favorendo l’internazionalizzazione delle località balneari. È l’obiettivo dell’accordo tra Regione Emilia-Romagna e sindaci della Provincia di Rimini, per lo sviluppo dello scalo e la promozione del territorio in occasione di ‘Routes Europe 2026’, in programma al Palacongressi di Rimini.

È previsto un investimento pluriennale di 3 milioni di euro, destinato a campagne di comunicazione e marketing collegate allo sviluppo di nuovi voli sul Miramare. Nella partnership sono coinvolti i Comuni di Rimini, Riccione, Cattolica, Misano Adriatico e Bellaria Igea Marina.

“La sinergia tra Regione Emilia-Romagna, tramite Apt Servizi, e i comuni della Costa riminese per supportare le attività di promozione all’estero - ha affermato Roberta Frisoni, assessora Regionale al Turismo - è un’operazione strategica volta ad aumentare le quote di mercato del turismo straniero”.

Nello specifico, l’accordo prevede molteplici azioni: dalla collaborazione con i vettori che opereranno sull’aeroporto Fellini a campagne stampa offline; attività di comunicazione con t.o. internazionali; educational tour; campagne advertising online; partecipazione a fiere internazionali e manifestazioni di settore.