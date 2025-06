Geoffrey Carrage è il nuovo regional manager per l’Europa del Sud di Finnair. Farà base a Parigi e avrà responsabilità diretta su mercati chiave quali Italia, Spagna e Francia; prenderà il posto di Javier Roig, recentemente promosso General Manager Usa.

“Finnair è una compagnia aerea iconica e rispettata nel nostro settore, da sempre orientata all’eccellenza e profondamente legata alla sua autentica identità e tradizione finlandese” ha dichiarato Carrage, che ha una lunga esperienza in Aegean Airlines, Qantas Airways e Korean Air Lines. “Ho anche un legame personale con Finnair - ha aggiunto -: ho iniziato la mia carriera nel settore avio proprio in questa compagnia. Il mercato italiano rappresenta una priorità per Finnair: grazie ai nostri collegamenti annuali e stagionali offriamo ai viaggiatori italiani un accesso privilegiato al nostro ampio network di destinazioni in Finlandia e oltre, attraverso il nostro hub di Helsinki. Non vedo l’ora di collaborare con i principali partner locali e di contribuire allo sviluppo della compagnia in Italia”.