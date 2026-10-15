Finnair: Helsinki hub di connessione con l’Oriente

Dopo la crescita delle rotte del 2026, Finnair annuncia una stagione di consolidamento della sua presenza in Italia. “Nel 2026 abbiamo aperto i collegamenti da Catania, Firenze e Torino - ha dichiarato a TTG Geoffrey Carrage, regionali manager Southern Europe del vettore finlandese -. Abbiamo collegato ben 8 città italiane nella summer ‘26, ora vogliamo consolidare la conoscenza e il nostro network. L’Italia è un mercato chiave e importante in Europa”.

Secondo il nuovo responsabile, nel nostro Paese negli ultimi 12 mesi è cresciuto sia il traffico inbound che quello outgoing, ma soprattutto è cresciuto l’utilizzo di Helsinki come hub di connessione con l’Oriente. “Dall’inizio della guerra in Medio Oriente la gente ha cercato nuove vie per raggiungere l’Asia e Helsinki ha assolto a questa nuova funzione, con un incremento del 15%” ha aggiunto Carrage.

Per il futuro Finnair conferma il volo su Torino per tutto l’inverno, mentre Firenze e Catania riprenderanno nella prossima summer. Dalla fine di marzo 2027 inoltre, i voli su Milano saranno effettuati con Airbus 350 in configurazione da long houl. “Vogliamo offrire il servizio da viaggi di lungo raggio anche su tratte più brevi - ha aggiunto -. Crediamo che il mercato italiano possa crescere sia come incoming ma che verso il Nord Europa, che è un trend in forte crescita”.

Dal 2027 inoltre in flotta entreranno anche nuovi Embraer, che garantiranno un consumo di carburante minore, e permetteranno alla compagnia di accedere a nuovi aeroporti minori di tutta Europa.