Finnair: il nuovo volo su Torino diventerà annuale

Verranno estesi a tutto l’anno a partire dal prossimo orario invernale i nuovi collegamenti di Finnair che debutteranno in estate, vale a dire Torino, Valencia e Lussemburgo. Per il capoluogo piemontese è previsto un collegamento a settimana che raddoppierà tra gennaio e marzo anche in ottica del turismo della neve, molto richiesto in Finlandia.

“Stiamo costantemente sviluppando la nostra rete e aumentando la capacità dove serve meglio i nostri clienti. Le connessioni tutto l’anno garantiscono ai nostri clienti di godere di opzioni di viaggio fluide e affidabili durante tutte le stagioni”, evidenzia Antti Tolvanen, senior vice president di Finnair, ottimizzazione rete e ricavi.

Lo scorso anno, Finnair ha annunciato 12 nuove destinazioni europee per la prossima estate. La compagnia inizierà anche voli diretti per Toronto a maggio e aprirà una nuova rotta per Melbourne, Australia, in ottobre.