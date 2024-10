Finnair, più voli verso Usa ed Estremo Oriente nell’estate 2025

Dalla fine di marzo 2025 e per tutto il periodo estivo Finnair aumenterà i voli per gli Stati Uniti e l’Estremo Oriente. La compagnia aerea finlandese ha deciso di incrementare i collegamenti con Chicago, Dallas, Seattle, Los Angeles; Nagoya e Osaka, in Giappone; e verso Shanghai, in Cina.

In particolare, il volo per Chicago diventerà giornaliero, mentre verso Dallas sono previsti 11 collegamenti a settimana (5 frequenze in più) e sia Seattle sia Los Angeles avranno due frequenze settimanali aggiuntive. Su Osaka, sede dell’Esposizione Universale 2025, il vettore opererà ogni giorno e Nagoya, tratta che Finnair ha riaperto la scorsa estate, avrà un volo settimanale aggiuntivo, così come Shanghai, che arriverà ad avere quattro frequenze settimanali.

Così Christine Rovelli, chief revenue officer di Finnair: “L’aumento della nostra capacità verso gli Stati Uniti offre ai passeggeri un’eccellente connettività verso il Nord America e oltre. Da Dallas e da Chicago i clienti possono collegarsi all’ampio network verso le destinazioni nel Nord e nel Sud America del nostro partner American Airlines. Seattle e Los Angeles sono invece una porta d’accesso per altri Stati della West Coast e per le Hawaii, attraverso i nostri partner American Airlines e Alaska Airlines”.